Portugal com mais 13 mortes e 384 novos casos de Covid-19. R(t) é de 0,83

Portugal regista esta terça-feira mais 13 mortes e mais 384 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico.

Os óbitos registaram-se apenas em três administrações regionais de saúde: Lisboa e Vale do Tejo (8), Centro (4) e Alentejo (1).

Há 35.229 casos ativos em Portugal, uma redução de 802 nas últimas 24 horas. Foram também registados 1173 casos de recuperação.

Os internamentos são agora 955, uma queda de 41 face a esta segunda-feira. No que respeita a Cuidados Intensivos, há 213 pessoas hospitalizadas, menos 18 nas últimas 24 horas.

Matriz de risco incluída no boletim

A DGS passa a incluir, também, a matriz de risco pelo qual Portugal vai gerir o desconfinamento, atualizando-a às "segundas, quartas e sextas-feiras, aquando da atualização do R(t)".

A taxa de incidência de infeção por SARS-CoV-2 em Portugal é agora de 96,0 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. O valor desce para 84,2 se apenas for tido em conta o território continental.

Já o R(t) - o chamado índice de transmissibilidade - está situado nos 0,83, valor que desce para 0,79 se for levado em conta apenas o território continental.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.707 mortes associadas à Covid-19 e 814.897 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 15.744 contactos, menos 941 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.163.873 pessoas vacinadas contra o vírus: 824.313 com a primeira dose e 339.560 com a segunda dose.

