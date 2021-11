Portugal com 1477 novos casos e nove mortes por Covid

O número de casos de Covid-19 continua a aumentar em Portugal © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal regista esta quinta-feira mais 1477 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 e há mais nove mortes associadas à Covid-19, indicam os dados oficiais.

Há mais três pessoas internadas nas enfermarias portuguesas, duas delas em unidades de Cuidados Intensivos.

Das nove mortes, três aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo e outras três no Norte, duas no Algarve e uma no Centro.

O número de casos ativos subiu em 722 e há ainda mais 746 casos de recuperação da doença. O número de contactos em vigilância cresceu também em 969.

O Rt nacional mantém-se em 1,12 e a taxa de incidência do país é de 125,4 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes.

