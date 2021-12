Novo máximo desde o início da pandemia. Portugal com mais de 30 mil novas infeções

O número de casos de Covid-19 continua a aumentar em Portugal © Mário Cruz/EPA

Portugal regista esta sexta-feira mais 18 mortes associadas à Covid-19 e 30.829 infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS). Segundo os dados oficiais, o país ultrapassa, pela primeira vez, as 30 mil novas infeções, registando, assim, um novo máximo de casos diários desde o início da pandemia.

A incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, que era de 923,4 casos por 100 mil habitantes, subiu para 1182,7 e o índice de transmissibilidade (Rt), que era de 1,29, passou para 1,35.

Matriz de risco © DGS

Há, neste momento, 178.712 casos ativos.

Até ao momento, 1.191.979 pessoas conseguiram recuperar, das quais 10.523 nas últimas 24 horas.

Há ainda 169.559 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 1024 pessoas internadas (menos 10 do que nas últimas 24 horas), 145 das quais em cuidados intensivos (mais uma do que no último registo).

