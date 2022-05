Portugal com 189 mil casos e 230 mortes por Covid, tribunal confirma condenação de vice do Chega e outros destaques TSF

© André Rolo / Global Imagens

Entre 17 e 23 de maio, Portugal registou 188.970 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 230 mortes associadas à Covid-19 e um aumento dos internamentos em enfermaria e cuidados intensivos, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde.

O Tribunal da Relação de Lisboa deu razão a Francisco Louçã e confirmou a condenação do vice-presidente do Chega, Pedro Frazão, por afirmações falsas sobre o antigo líder do Bloco de Esquerda. "Pedro Frazão afirmou o facto falso de que Francisco Louçã recebeu uma avença do BES", lê-se na decisão do tribunal consultada pela TSF.

O jornalista Mário Mesquita morreu esta quinta-feira aos 72 anos. O Presidente da República lembra o jornalista e diz à ​​​​​​​TSF que "a sua memória não passará". Marcelo Rebelo de Sousa afirma que era "um jornalista de alma e coração".

A TAP apresentou prejuízos de mais de 120 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. É uma redução face ao mesmo período do ano anterior, onde o valor negativo era de 364 milhões de euros.

O PSD quer ouvir o presidente do Turismo de Portugal, depois de Luís Araújo ter aconselhado os agentes turísticos "a esquecer a TAP como parceiro estratégico" e escolherem a espanhola Iberia.

A Associação Sindical dos Juízes considera que o diploma do Governo sobre o acesso aos metadados das comunicações eletrónicas para fins de investigação criminal "é uma iniciativa louvável", mas lamenta que tenha demorado tanto tempo.

Durante o massacre que aconteceu no Texas esta semana, a polícia recebeu diversas chamadas de crianças e o atirador disparou cem vezes. As autoridades, em conferência de imprensa, admitiram terem errado por não entrarem na escola.

O Orçamento do Estado para 2022 foi aprovado esta sexta-feira e o primeiro-ministro afirma que Portugal virou a página da crise. "Portanto, agora, é mesmo arregaçar as mangas e pormo-nos ao trabalho", atira António Costa.

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou Simone de Oliveira com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito. a cerimónia decorreu no Palácio de Belém.

Nas notícias da guerra, Vladimir Putin rejeitou as acusações de que a Rússia é responsável pela crise alimentar no mundo. A Ucrânia, um dos maiores exportadores de cereais, tem a produção bloqueada devido aos combates.