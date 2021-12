Portugal regista novo máximo de casos diários de Covid: 17.172

O número de casos de Covid-19 continua a aumentar em Portugal © Miguel A. Lopes/Lusa

Portugal regista esta terça-feira mais 19 mortes associadas à Covid-19 e um novo máximo diário de casos diários, com 17.172 infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

É preciso recuar até dia 28 de janeiro do presente ano para encontrar o anterior máximo de casos diários: 16.432. Nesse boletim, registavam-se 303 mortos, mais 284 em relação a esta terça-feira.

O boletim epidemiológico diário da DGS revela um aumento do número de pessoas internadas, contabilizando esta segunda-feira 936 internamentos, mais 22 do que na segunda-feira, e 152 em unidades de cuidados intensivos, mais dois em relação às últimas 24 horas.

Das 19 mortes, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro, quatro no Norte, duas no Algarve e duas na Madeira. Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas e totalizam 114 541, mais 8 927 que na segunda-feira, e recuperaram da doença 8 226 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.169.841.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, num total de 8 576, seguindo-se o Norte (5 046), o Centro (2 124), a Madeira (516), o Algarve (417), o Alentejo (325) e os Açores (168).

Notícia atualizada às 16h30

