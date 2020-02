Portugal com 27 novos casos suspeitos de coronavírus nas últimas 24 horas

© National Institutes of Health/AFP

Por Lusa 27 Fevereiro, 2020 • 20:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal teve, nas últimas 24 horas, 27 novos casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), totalizando 52 até esta quinta-feira, dos quais 16 se encontram a aguardar resultados laboratoriais, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados constam no boletim epidemiológico do Covid-19, que não reportava nenhum caso de infeção pelo novo coronavírus em Portugal até às 19h00 de hoje.

Do total de novos casos suspeitos, 26 são cidadãos provenientes do norte de Itália e um do Japão.

De acordo com o boletim diário, divulgado depois 20h00, Portugal já registou 52 casos suspeitos, dos quais 36 resultaram negativo após testes laboratoriais.