Portugal com 27.651 novas infeções e 47 mortos por Covid

Portugal registou 27.651 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 47 mortes associadas à Covid-19, indicou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico diário, esta quinta-feira estão internadas 2366 pessoas, menos 69 do que na quarta-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão mais cinco doentes, num total de 168.

O número de casos ativos voltou esta quinta-feira a subir, havendo agora 616.785, mais 10.078 do que na quarta-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 17.526 pessoas, passando a contabilizar um total de 2.388.235.

Das 47 mortes registadas nas últimas 24 horas, 18 ocorreram no Norte, 15 no Centro, nove em Lisboa e Vale do Tejo, duas nos Açores, uma no Alentejo, uma no Algarve e uma na Madeira.

O Norte continua a ser a região do país com mais novos casos diários, com mais 9120 infeções, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 8520, o Centro (5516), o Alentejo (1569), o Algarve (1452), os Açores (901) e a Madeira (573).

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância registou uma redução de 7580 pessoas, totalizando agora 638.788.

Segundo a DGS, desde março de 2020 foram registados em Portugal 3.025.421 casos de infeção com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 20.401 mortes associadas à Covid-19.

