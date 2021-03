Portugal com 28 mortes e 949 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Lisboa © Leonardo Negrão/Global Imagens

Portugal regista esta sexta-feira mais 28 mortes e mais 949 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de quinta-feira.

Estão confirmadas 16.486 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 28 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Na quinta-feira, tinha sido registado o mesmo número de óbitos, sendo o valor mais baixo desde 27 de outubro.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 808.405, mais 949 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 63.260 casos ativos. A região de Lisboa e Vale do Tejo conta com o maior número de mortes e novos casos, com mais 17 óbitos e 436 novas infeções desde quinta-feira, contabilizando-se até agora 306.265 casos e 6.917 mortes.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO.

Há agora 1583 pessoas internadas (menos 125 do que nas últimas 24 horas), o valor mais baixo desde 25 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 1.574 pessoas.

Nos cuidados intensivos estão 383 pessoas (menos 16 do que no último registo), o valor mais baixo desde 12 de novembro, dia em que estavam também 383 pessoas nestas unidades.

Até ao momento, 728.659 pessoas conseguiram recuperar, das quais 1606 nas últimas 24 horas.

Há ainda 28.881 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19