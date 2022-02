Portugal com 41.511 novas infeções e 44 mortes por Covid nas últimas 24 horas

O número de casos de Covid-19 continua a aumentar em Portugal © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal registou 41.511 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 44 mortes associadas à Covid-19, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico diário, este sábado estão internadas 2409 pessoas, menos 36 do que na sexta-feira, 169 das quais em unidades de cuidados intensivos, menos cinco.

O número de casos ativos diminuiu, havendo agora 637.821, menos 4972 do que na sexta-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 46.439 pessoas, passando a contabilizar um total de 2.226.548.

Nas últimas 24 horas foram colocados em vigilância mais 5359 contactos, que totalizam agora 665.706. Desde março de 2020 foram infetadas em Portugal 2.884.540 pessoas com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 20.171 mortes associadas à Covid-19.

Das mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, 17 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 13 no Norte, 9 na região Centro, duas na Região Autónoma dos Açores, duas no Alentejo e uma no Algarve.

