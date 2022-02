Portugal com 54.693 novas infeções e 56 mortes por Covid. Incidência sobe e Rt desce

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal registou 54.693 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e mais 56 mortes associadas à Covid-19, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal era de 6.836,6 casos por 100 mil habitantes e aumentou para 7081,7 e o índice de transmissibilidade (Rt) era de 1,13 e desceu para 1,09, anunciou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em termos totais, Portugal já identificou 2.745.383 casos e 20.024 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

Atualmente existem 2442 pessoas internadas em enfermarias de unidades hospitalares, mais cinco do que na terça-feira, e estão menos seis pessoas em unidades de cuidados intensivos, num total de 149.

Em Portugal há, neste momento, 613.013 casos ativos de Covid-19, mais 20.648 do que no dia anteriror, e estão mais 6390 contactos em vigilância, num universo de 645.697. Nas últimas 24 horas recuperaram 33.989 doentes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou 24 mortes desde terça-feira. O Norte e o Centro tiveram 12 mortes. Na Madeira morreram quatro pessoas, nos Açores duas e aconteceu uma morte no Alentejo e no Algarve.

Quanto aos novos casos, foi o Norte onde se detetaram mais: 22.061. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (15.613), Centro (10.763), Algarve (2533), Alentejo (1857), Açores (1329) e a Madeira (537).

