Portugal com 840 mil isolados, máximo de infeções diárias e número de mortos mais alto desde fevereiro

Portugal registou 58.530 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia, e mais 49 mortes associadas à Covid-19, o número mais elevado desde 26 de fevereiro, indicam números divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Entre os óbitos, só dois estão abaixo dos 60 anos. Em confinamento obrigatório estão 848.803 pessoas.

A incidência de novas infeções, que na quarta-feira estava em 4490,9 casos de infeção por cada 100 mil, aumentou para 4731,3, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) estava em 1,11 e desceu para 1,10.

Pelo quarto dia consecutivo, Portugal bate um novo máximo de novos contágios diários, com mais 2104 novas infeções do que na quinta-feira.

Nas últimas 24 horas foram hospitalizadas mais 40 pessoas com Covid-19, totalizando agora 2044 internamentos, 162 dos quais em unidades de cuidados intensivos, onde estão esta sexta-feira mais dez pessoas.

No boletim epidemiológico desta sexta-feira registam-se 20.156 pessoas recuperadas (num total de 1.675.736 desde o início da pandemia) e mais 38.325 casos ativos, que totalizam 422.893.

Nas últimas 24 horas foram colocados em vigilância mais 34.280 contactos, que são agora 425.910. Desde março de 2020 foram infetadas 2.118.125 pessoas com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 19.496 mortes associadas à Covid-19.

Das mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, 19 aconteceram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, 14 na região Norte, nove na região Centro, cinco na Região Autónoma da Madeira, uma no Alentejo e uma no Algarve.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na zona Norte, com 24.930 infeções (com um total de 789.643 casos e 5917 mortes com Covid-19 desde o início da pandemia).

Na região de Lisboa há mais 17.673 infeções, totalizando 816.642 contágios e 8224 mortes com Covid-19 desde março de 2020, enquanto a região Centro regista mais 8719 novos casos (284.805 no total e 3434 mortes).

O SARS-CoV-2 já infetou pelo menos 1.121.742 mulheres e 994.224 homens em Portugal. Há ainda 2159 casos de sexo desconhecido que estão sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

