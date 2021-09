Portugal com 78% da população totalmente vacinada contra a Covid-19

© Denis Charlet/AFP

Quase oito milhões de pessoas têm a vacinação completa contra a Covid-19 com a toma das duas doses, indicou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). Segundo o mais recente relatório do processo de vacinação, 7.941.747 pessoas já receberam as duas tomas da vacina, o que equivale a 78% da população.

Ao todo, 8.759.684 pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose, o que representa 85% da população.

De acordo com os dados da DGS, no grupo entre os 18 e 24 anos, 64% das pessoas já receberam as duas doses e 86% tomaram a primeira dose, enquanto na faixa entre os 25 e 49 anos, 85% têm a vacinação completa e 92% foram vacinados com a primeira dose.

No grupo entre os 50 e 64 anos, 97% já receberam as duas tomas e 99% tomaram a primeira dose.

Já entre os 65 e 79 anos, 99% têm as duas doses da vacina e 99% foram inoculados com a primeira dose. O mesmo acontece com as pessoas maiores de 80 anos.

No total, Portugal recebeu 18.136.070 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país 15.247.675 doses.

Por regiões, já foram administradas no Norte 5.312.486 vacinas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (5.260.142), o Centro (2.486.604), o Alentejo (698.862), o Algarve (625.300), a Madeira (372.644) e os Açores (348.791).

