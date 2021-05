Portugal com a maior queda do PIB na UE, os perigos da nova raspadinha e outros destaques TSF

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Entre os assuntos que definiram a manhã desta terça-feira está a queda do PIB em Portugal, que foi a maior de toda a União Europeia. No primeiro trimestre do ano, o país teve uma quebra de 5,4%, de acordo com a estimativa do Eurostat.

Na ordem do dia está a visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau, que não está a ser pacífica. O PAIGC acusa o Presidente português de "branquear" a situação daquele país africano.

Em destaque também as reações adversas à vacina contra a Covid-19. Em Portugal, foram registadas mais de 5660 suspeitas e a maioria diz respeito à vacina da Pfizer.

A TSF traz-lhe ainda a história da polémica nova raspadinha do património. O Conselho Económico e Social considera que o novo jogo "é um erro", temendo as consequências que poderá trazer à situação socieconómica e à saúde mental dos portugueses.

Por Espanha, há uma crise com a gestão dos migrantes a chegar ao enclave de Ceuta. Só esta segunda-feira, entraram ilegalmente 6 mil pessoas no país, tendo a Espanha já devolvido 1500 a Marrocos. A própria Comissão Europeia já decidiu intervir e pediu a Marrocos que impeça a travessia de migrantes.

E, na Faixa de Gaza, o conflito continua aceso. O único laboratório Covid-19 de Gaza deixou de conseguir assegurar a realização de testes, após um ataque israelita que atingiu a clínica onde se situava. A escalada da violência já fez cerca de 200 mortos e 58 mil deslocados, do lado da Palestina.