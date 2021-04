Portugal com chuva e trovoada a partir desta quarta-feira

© Photo by Lefty Kasdaglis on Unsplash

A chuva regressa à maior parte do país a partir desta quarta-feira e vem acompanhada de trovoada.

À TSF, Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou que há uma "previsão de períodos de chuva ou aguaceiros" que vão agravar e desagravar ao longo da semana.

"Para quarta-feira temos períodos de chuva a progredir do litoral para o interior, especialmente nas regiões Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de trovoadas nas regiões Centro e Sul durante a tarde", explica.

Ouça aqui as previsões do IPMA. 00:00 00:00

A trovoada deve registar "uma melhoria" na quinta-feira, mas volta na sexta-feira e sábado acompanhada de "aguaceiros mais intensos".

As temperaturas não vão descer de forma significativa e "estão mais ou menos dentro do habitual para a época do ano".

Temperaturas estão "dentro do habitual". 00:00 00:00

A temperatura máxima desce ligeiramente esta quarta-feira mas volta a subir no dia seguinte.

"Estamos com temperaturas máximas à volta dos 21º C ou 22º C no litoral, o que para a altura do ano já é bem ameno. No interior são mais baixas, rondando os 15º C ou 16º C", nota Cristina Simões.