Portugal com dez mortes e 434 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal regista esta terça-feira mais dez mortes e mais 434 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de segunda-feira. Há também menos 788 casos ativos de infeção no país.

O documento disponibilizado pela Direção-Geral de Saúde dá também conta de mais 1212 casos de recuperação da doença na última hora.

Nos hospitais portugueses estão, esta terça-feira, internados 743 doentes Covid (menos 28 no último dia), 159 deles em unidades de Cuidados Intensivos (menos seis).

O Rt em Portugal é de 0,89 - 0,88 sem Madeira e Açores - e a taxa de incidência está nos 81,3 (70,3 se retirarmos as ilhas das contas) casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Estes indicadores são atualizados pela DGS às segundas, quartas e sextas-feiras.

