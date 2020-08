Portugal com duas mortes e 291 novos casos de Covid-19

© Matteo Corner/EPA

Portugal regista esta quinta-feira um total de 1788 mortes pelo novo coronavírus, mais duas do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Os óbitos são dois homens, acima dos 70 anos.

O número total de pessoas infetadas pela doença é agora 54.701, mais 291 do que nas últimas 24 horas. Por outro lado, 40.264 pessoas conseguiram recuperar, mais 135 em relação a quarta-feira.

As unidades hospitalares contam com 334 internados (39 em unidades de Cuidados Intensivos). Há 34.422 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com maior número de novos casos registados, são mais 170 nas últimas 24 horas. Há ainda seis novos casos na região Centro e 93 na região Norte. No Alentejo foram registados 12 novos casos e nove na região do Algarve. Os Açores e a Madeira não registam novos casos.