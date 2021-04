Portugal com duas mortes e 874 novos casos nas últimas 24 horas

© Manuel de Almeida/Lusa

Por TSF 06 Abril, 2021 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista esta terça-feira mais duas mortes e mais 874 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de segunda-feira.

Apesar de este ser o número mais elevado de novos casos desde 6 de março, a DGS escreve, numa pequena nota presente no documento, que "os dados apresentados hoje refletem o atraso de integração de 599 notificações laboratoriais positivas que reportam ao fim de semana".

CONSULTE AQUI, NA ÍNTEGRA, O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Nas últimas 24 horas registaram-se também 894 casos de recuperação e há menos 22 casos ativos, num total de 25.944. Há também menos 1086 contactos em vigilância.

O número total de internamentos caiu em 32, para 504, o número o mais baixo desde 19 de setembro, dia em que estavam internadas 497 pessoas. As duas mortes reportadas hoje foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo.

Há, no entanto, mais um doente em Cuidados Intensivos, num total de 113, valor mais baixo desde 7 de outubro, dia em que estavam internadas nestas unidades 104 pessoas.

Por ser terça-feira, não houve qualquer atualização da taxa de incidência e do índice de transmissibilidade do SARS-CoV-2 em Portugal, que já é de 1 no território continental português.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19.