Portugal com incidência acima de mil casos. Veja a nova matriz de risco

© Hugo Delgado/Lusa

Por Lusa/TSF 31 Dezembro, 2021 • 15:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A incidência de infeções com o coronavírus subiu para 1.182,7 casos por 100 mil habitantes em Portugal e o índice de transmissibilidade (Rt) também registou um aumento, passando para 1,35, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde.

De acordo com o boletim sobre a pandemia de Covid-19 em Portugal divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a taxa de incidência nacional passou, desde quarta-feira, de 923,4 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 1.182,7.

Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, de 927,6 casos por 100 mil habitantes para 1.188,4.

A incidência acima dos mil casos por 100 mil habitantes obrigou a que a DGS fizesse uma atualização da matriz de risco, que apresenta agora um vermelho mais escuro. Em vez dos habituais 960 casos como teto máximo da matriz, a DGS alargou o número para 1920.

Nova matriz da DGS apresenta um vermelho mais escuro, que simboliza a incidência superior a mil casos © DGS

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - também registou um novo crescimento, passando de 1,29 para 1,35 a nível nacional e de 1,30 para 1,36 em Portugal continental.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

A Covid-19 provocou 5.428.240 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.955 pessoas e foram contabilizados 1.389.646 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19