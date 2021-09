Portugal com mais 11 mortes e 780 novos casos de Covid

© Pedro Correia/Global Imagens

Estão confirmadas 17.925 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 11 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.063.100, mais 780 nas últimas 24 horas.

Há menos 16 pessoas nas enfermarias portuguesas - total de 455 -, e menos quatro em unidades de cuidados intensivos - são agora 78 pessoas.

Das 11 mortes registadas no documento, quatro aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo, duas no Norte, uma no Centro e outra no Algarve. A região com o maior número de casos diários é o Norte, com 324, seguida de Lisboa e Vale do Tejo (242), Centro (103), Algarve (48), Alentejo (39), Madeira (16) e Açores (1).

Sem ter sido alvo de atualização, o Rt nacional situa-se em 0,82, enquanto a taxa de incidência nacional está em 149,1 casos por 100 mil habitantes.

