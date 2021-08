Portugal com mais 15 mortes e 3203 novos casos de Covid-19. Rt e incidência descem

© Igor Martins / Global Imagens

Por Cátia Carmo 04 Agosto, 2021 • 14:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista esta quarta-feira mais 15 mortes e 3203 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de terça-feira.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O valor do Rt é agora de 0,92 (sendo que anteriormente estava em 0,94). Já a incidência nacional situa-se em 376,9 casos por cem mil habitantes (o valor anterior era de 394,6).

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão esta quarta-feira internadas 919 pessoas com Covid-19, menos 26 em relação a segunda-feira, 204 das quais em cuidados intensivos.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 1262 casos e a região Norte com 1035 têm a maioria das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As 15 mortes ocorreram na região Norte (7), na região de Lisboa e Vale do Tejo (5) na região Centro (2) e no Algarve (1).

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há menos 102 casos ativos, totalizando 47 374 e que 3290 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 912 620 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17 412 pessoas e foram registados 977 406 casos de infeção.

As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas menos 2058 pessoas, totalizando 70 309.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19