Portugal com mais 157.502 novos casos e 191 mortos por Covid de 10 a 16 de maio

Entre o dia 10 e 16 de maio, Portugal registou mais 157502 novos casos de Covid-19, mais 57959 do que o reportado pelas autoridades de saúde na semana anterior.

De acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde, a mortalidade também subir. Na segunda semana deste mês, houve 191 mortes relacionadas com a pandemia, mais 47 do que no período anterior.

Os internamentos também estão com tendência crescente. No total, estão internadas 1450 pessoas, mais 243 do que no último relatório, sendo que há 84 em cuidados intensivos, um aumento de 25 em relação ao período anterior.