Portugal com mais 28 mortes e 3299 novos casos de Covid-19

Urgência, área Covid, do Hospital São João no Porto © Pedro Correia/Global Imagens

Por TSF 27 Outubro, 2020 • 14:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal contabiliza, esta terça-feira, mais 28 mortes relacionadas com a Covid-19 e 3299 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, registaram-se 2371 mortes e 124.432 casos de infeção, estando agora ativos 49.717 casos, mais 883 do que no último balanço.

A região Norte é a mais afetada, com 2076 novos casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 961.

Há um total de 1747 doentes internados com Covid-19, 253 dos quais em unidades de cuidados intensivos. Os hospitais portugueses contam agora com mais 75 internados.

Até ao momento, 72.344 pessoas conseguiram recuperar da doença, mais 2388 desde o último balanço.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19