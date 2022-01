Portugal não registava tantos mortos desde fevereiro e atinge novo máximo de casos diários

© Mário Cruz/Lusa

Estão confirmadas 19.380 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 46 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.950.620 , mais 43.729 nas últimas 24 horas. Desde 26 de fevereiro de 2021 que não havia tantos mortos. Nesse dia, há cerca de um ano, registaram-se 58 óbitos. O país atingiu também um novo máximo de casos desde o início da pandemia. O número mais elevado tinha sido 40.945, a 12 de janeiro.

Estão agora internadas 1938 pessoas infetadas com o vírus SARS-CoV-2 (mais 125 do que na segunda-feira), sendo que 174 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais seis), segundo os dados do relatório desta terça-feira da pandemia da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os 46 novos óbitos associados à Covid-19 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (17), na região Norte (6), no Centro (3), no Algarve (3), no Alentejo (1) e na Madeira (1).

O maior número de novas infeções registou-se na região Norte (8937) e em Lisboa e Vale do Tejo (7938).

