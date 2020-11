Internamentos em cuidados intensivos atinge valor máximo. Mais 48 mortes e 5784 novos casos

© Tiago Petinga/Lusa

Portugal contabiliza este sábado mais 48 mortos relacionados com a covid-19 e 5784 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2896 mortes e 179324 casos de infeção, estando hoje ativos 76647 casos, mais 3702 do que no sábado.

A DGS indica que das 48 mortes registadas nas últimas 24 horas, 27 ocorreram na região Norte, 14 na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que estão internadas 2522 pessoas (mais 102 do que no sábado). Em cuidados intensivos estão 378 pessoas (mais 12 que ontem).

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 90506 contactos, mais 844 em relação a sábado, e que foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 2034 doentes, num total de 99781 desde o início da pandemia.

A região Norte continua a ser a que regista a maioria dos novos casos, tendo sido reportados 3.923 nas últimas 24 horas, totalizando 86.28, somando 1.306 mortos desde o início da pandemia, em março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.073 novos casos de infeção, contabilizando-se agora 68.798 casos e 1.123 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 590 casos de infeção, contabilizando-se 16.347 e 356 mortos.

No Alentejo foram registados mais 91 novos casos de covid-19, totalizando 3.452 e 65 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 74 casos de infeção, somando agora 3.441 casos e 30 mortos desde o início da pandemia.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 20 novos casos nas últimas 24 horas, somando 455 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou 13 casos nas últimas 24 horas, contabilizando 547 infeções e um óbito.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 81.282 homens e 98.042 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.485 eram homens e 1.411 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

