Portugal com mais 82 mortos e 6383 infetados com Covid-19

Estão confirmadas 4209 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 82 do que no último boletim epidemiológico. Este é o terceiro pior dia em número de óbitos no país.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 280.394, mais 6383 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 82.241 casos ativos.

Até agora, 193.944 pessoas conseguiram recuperar, das quais 4588 no último dia.

Os hospitais portugueses contam com menos 59 internados, num total de 3192. As Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) libertaram um doente, são agora 516. O número de internados em UCI baixou depois de duas semanas a aumentar.

A região Norte voltou a registar o maior número de infetados (1985) e de vítimas mortais (43), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo.

Há 81.367 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

