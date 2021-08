Portugal com menos restrições, enfermeiros pedem "escusa de responsabilidade" e outros destaques TSF

© Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

Entre os assuntos que marcaram esta sexta-feira, está o decreto da situação de contingência em todo o território nacional, pelo Governo. A meta de 70% da população portuguesa totalmente vacinada foi atingida e, agora, Portugal prepara-se para avançar para a segunda fase do plano de desconfinamento, a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de agosto. Os restaurantes podem ter mais pessoas à mesa e os transportes públicos deixam de ter limites de lotação. Os espetáculos culturais, casamentos e batizados podem agora ter uma lotação de 75%. O uso de máscara é, para já, para continuar, sendo que a última palavra cabe ao Parlamento. Já o teletrabalho deve ser mantido "sempre que possível".

No Centro Hospitalar Universitário do Algarve, pelo menos 30 enfermeiros assinaram uma carta na qual não se responsabilizam pelo que poderá acontecer aos pacientes que derem entrada no serviço do hospital de Faro. Na carta a que a TSF teve acesso, os profissionais dizem "não reunir condições para prestar cuidados de enfermagem em segurança".

A farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou que o tratamento experimental que está a desenvolver para a prevenção da Covid-19 reduz em 77% o risco de desenvolver uma forma sintomática da doença em pacientes frágeis. Os resultados são já da fase 3 dos ensaios clínicos, concebida para avaliar a segurança e eficácia do tratamento, que se realizam em Espanha, França, Bélgica, Reino Unido e Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou que desde 14 de agosto já foram retiradas 13 mil pessoas do país através de pontes aéreas coordenadas pelos EUA. O líder da Casa Branca garantiu que os EUA vão retirar todos os cidadãos norte-americanos e os afegãos que colaboravam com as forças no terreno.

Também de Cabul, no Afeganistão, chegou um vídeo que mostra uma menina teve de ser entregue nos braços de soldados norte-americanos, por cima de um muro no aeroporto. As imagens, divulgadas pela BBC, mostram a criança a atravessar para o outro lado com a ajuda do exército dos Estados Unidos da América.

O Santander não chegou a acordo para a saída de 350 trabalhadores, de um total de 685 inicialmente previstos, e vai agora avançar com um "processo unilateral e formal" a partir de setembro. A Comissão Executiva indicou que "o processo unilateral e formal que se seguirá incidirá apenas sobre os colaboradores abrangidos no Plano de Reestruturação que entenderam não chegar a acordo com o banco.

Por fim, mais um efeito das alterações climáticas. Pela primeira vez desde que há registos, choveu no cume da montanha mais alta da Gronelândia, um pico com mais de três mil metros de altitude e onde as temperaturas estão sempre abaixo dos zero graus centígrados.