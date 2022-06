Portugal com mortalidade diária mais alta desde fevereiro, semana de quatro dias de trabalho e outros destaques TSF

© André Luís Alves/Global Imagens (arquivo)

Portugal atingiu esta quarta-feira um número de mortes Covid que não se via há mais de cem dias: foram 47. É preciso recuar a fevereiro para encontrar um valor mais alto.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros um novo regime de mobilidade por doença para professores e alterações à lei laboral previstas na Agenda do Trabalho Digno. Entre as medidas laborais está a semana de quatro dias que, confirmou a ministra, vai ser estudada com os parceiros sociais.

À espera de dados para perceber se a vacina contra a varíola comum será eficaz contra a varíola dos macacos, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) adianta que não se prevê um "aumento massivo de casos" da doença.

O PSD vai dar liberdade de voto "completa" aos deputados do partido aquando na votação da eutanásia.

Nasceu em abril, mas Isabel II celebra o aniversário também numa outra data. É também a dona de três exemplares das espécies que habitam as águas territoriais britânicas.

O Hospital São João, no Porto, vai deixar de fazer ecografias do 2.º trimestre às grávidas que não sejam seguidas naquela unidade.

Se costuma utilizar a ponte Vasco da Gama em período noturno, tenha atenção à próxima quarta-feira. O trânsito vai sofrer um corte total.

São 125 mil quilómetros quadrados. O equivalente a 20% do território da Ucrânia. E corresponde também, revelou Zelensky, à área controlada pelas forças russas no país.