Portugal com novo recorde diário de vacinas administradas

A 'task force' da vacinação contra a Covid-19 anuncia que, este sábado, Portugal registou um novo recorde diário de vacinas administradas num único dia: ao todo, foram cerca de 125 mil vacinas até às 19 horas.

A entidade liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo detalha, num comunicado enviado à TSF, que de acordo com os dados provisórios a esmagadora maioria destas inoculações foram a cerca de 103 mil profissionais das escolas - docentes e não docentes -, bem como a trabalhadores das respostas sociais que, em ambos os casos, receberam a segunda dose da vacina.

Recorde-se que a 'task force' anunciou ontem que as pessoas que recuperaram da infeção por SARS-CoV-2 há mais de seis meses de infeção vão poder marcar a sua vacinação através do portal de autoagendamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS), numa possibilidade que vai estar disponível a partir da primeira semana de junho.

A entidade liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo prevê que até ao final deste mês de maio toda a população com mais de 60 anos estará vacinada, avançando-se, de se seguida, para as idades abaixo desta fasquia, por ordem decrescente, ou seja, dando prioridade às idades mais velhas.