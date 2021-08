Portugal com oito mortes, 2306 casos e aumento nos internados nas últimas 24 horas

O número de infetados por Covid-19 em Portugal continua a aumentar © Diana Quintela /Global Imagens

Portugal regista este domingo oito mortes atribuídas à Covid-19, a maioria em Lisboa, 2306 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e uma subida nos internamentos em enfermaria e cuidados intensivos, segundo os dados oficiais.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão este domingo internadas 923 pessoas com Covid-19 em enfermaria, mais 28 em relação a sábado, e 200 em cuidados intensivos, mais cinco nas últimas 24 horas.

A área do Norte com 874 casos e a região de Lisboa e Vale do Tejo com 770 têm a maioria das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As oito mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (5), na região Norte (2) e no Algarve (1). Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 798 casos ativos, totalizando 50 054 e que 1500 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 903 514 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17 369 pessoas e foram registados 970 937 casos de infeção.

As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas menos 1746 pessoas, totalizando 75 709. A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 770 novas infeções, contabiliza até agora 379 426 casos e 7415 mortos.

Na região Norte foram registadas este domingo 874 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 376 240 casos de infeção e 5428 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 227 casos, acumulando-se 130 048 infeções e 3043 mortos. No Alentejo foram assinalados mais 129 casos, totalizando 33 863 infeções e 982 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim deste domingo revela que foram registados 241 novos casos, acumulando-se 33 192 infeções e 392 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 17 casos, somando 10 634 infeções e 71 mortes devido à Covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm este domingo 48 novos casos contabilizando 7534 casos e 38 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

