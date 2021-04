Portugal com seis mortes e 159 novos casos de Covid. Rt é de 1,00 no continente

© LUSA

Portugal regista esta segunda-feira mais seis mortes e mais 159 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de domingo. O número total de casos ativos é de 25.966, uma queda de 168.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 321 pessoas. O número total de internamento subiu em 19, mas há menos cinco doentes em unidades de Cuidados Intensivos.

CONSULTE AQUI, NA ÍNTEGRA, O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Rt de 1,00 no continente

O índice de transmissibilidade do SARS-CoV-2 em Portugal é de 0,98, mas o valor já atingiu 1,00 se for tido em conta apenas o território continental do país.

© DGS

A taxa de incidência no país é de 62,8 casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, um valor que desce para 60,9 se forem excluídas as ilhas.

