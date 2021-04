Portugal com três mortes e 663 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Rt sobe para 1,01

Porto © Amin Chaar/Global Imagens

Portugal regista esta quarta-feira mais três mortes e 663 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de terça-feira.

De acordo com os dados mais recentes da DGS, a incidência da Covid-19 em Portugal continental e ilhas é agora de 64,3 casos por 100 000 habitantes. Se olharmos apenas para o continente, o valor é menor: 62,5 casos de infeção por por 100 000 habitantes.

Nesta altura, o valor do Rt é de 1,01, na totalidade do território português, mas ligeiramente mais alto se tivermos apenas em conta Portugal continental, onde é de 1,02.

Na terça-feira, o atraso de integração de 599 notificações laboratoriais positivas que reportam ao fim de semana número causou a elevação de novos casos para 874. Não fosse a situação anómala, este seria o número mais alto desde 6 de março.

Já morreram 16.890 pessoas devido à Covid-19 desde que a pandemia foi detetada em Portugal, em março de 2020. O total de contágios já é de 825.031. Há, neste momento, 25.847 casos ativos, menos 97 nas últimas 24 horas.

Até ao momento, 782.294 pessoas conseguiram recuperar, das quais 757 nas últimas 24 horas.

Há ainda 15.787 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 488 pessoas internadas (menos 16 do que nas últimas 24 horas), 116 das quais em cuidados intensivos (mais três do que no último registo).

