Portugal dá "bom exemplo" ao legalizar estrangeiros em situação irregular

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha com Carolina Rico 30 Março, 2020 • 11:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Olho Vivo, Associação para a Defesa do Património Ambiente e Direitos Humanos, considera "justa e pertinente" a decisão do Governo de regularizar o caso de imigrantes que tenham pedidos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em declarações à TSF, Flora Silva, presidente da associação Olho Vivo, lembra a "situação dramática" que estes migrantes teriam de enfrentar na atual conjuntura caso não vissem a sua situação regularizada: não teriam, por exemplo, acesso a direitos de saúde e segurança social.

Flora Silva Flora Silva considera que Portugal dá "um bom exemplo" a outros países ao adotar esta medida. "É um bom sinal para a humanidade perceber que em momentos tomo este temos soluções adequadas para toda a gente", destaca.

O Governo português decidiu regularizar os estrangeiros com pedidos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, medida em vigor desde a declaração do estado de emergência, no dia 19, e que garante os mesmos direitos que os restantes cidadãos.



"Procurando dar resposta à natureza específica da ameaça de contágio por Covid-19, a gestão dos atendimentos e agendamentos deve ser feita de forma a garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), determinando que, à data da declaração do Estado de Emergência Nacional, os mesmos se encontram em situação de permanência regular em Território Nacional", lê-se num diploma publicado na sexta-feira em Diário da República.



LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19