Dois meses depois, Portugal deixa patamar europeu mais grave de infeções

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Nuno Guedes 25 Fevereiro, 2021 • 16:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dois meses depois, Portugal e todas as regiões do país saíram do patamar de risco mais elevado de Covid-19 segundo a nova categorização feita todas as semanas pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) para servir de apoio às decisões sobre viagens.

Segundo os dados consultados pela TSF, desde a penúltima semana de 2020 que Portugal ultrapassava a fasquia dos 500 diagnósticos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (indicador para estimar os casos ativos de infeção), sendo classificado no mapa com um vermelho-escuro.

Depois de um pico no final de janeiro com 1.649 casos per capita, nas últimas semanas a tendência foi constantemente de descida e agora, com 287 casos ativos por 100 mil habitantes, Portugal sai do patamar mais grave de risco nos parâmetros europeus.

O mais recente mapa divulgado pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças © ECDC

Todas as regiões do país estão, aliás, a um nível "elevado de risco", num vermelho mais claro, abaixo dos 500 casos por 100 mil habitantes.

No topo, com mais casos, surge Lisboa e Vale do Tejo (396), seguida da Madeira (363).

Abaixo estão as regiões Centro (281), Alentejo (244) e Algarve (236) e Norte (201).

A Região Autónoma dos Açores continua, a ser, de longe, a região do país com menos casos ativos de covid-19 (38, sempre contas por 100 mil habitantes).

Recorde-se que o vermelho-escuro foi acrescentado no final de janeiro aos mapas do ECDC para regiões ou países onde a situação epidemiológica da covid-19 é muito grave, sendo que tais documentos servem de auxílio aos Estados-membros sobre as restrições a aplicar às viagens não essenciais.

Ainda assim, apesar da evolução positiva, e à semelhança de quase toda a Europa, todas as regiões de Portugal Continental e a Madeira mantêm-se na categoria de vermelho, o que significa que a taxa de notificação de novas infeções varia entre 150 e 500 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Os Açores são a única região do país na categoria do laranja, a segunda menos grave para caracterizar a evolução da pandemia.

A inclusão do vermelho-escuro nestes mapas foi feita aquando da divulgação por parte da Comissão Europeia de orientações para desencorajar viagens não essenciais na UE perante o agravamento da pandemia, prevendo que passageiros de zonas muito perigosas e do estrangeiro tenham por exemplo de realizar testes à Covid-19 antes de viajar.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19