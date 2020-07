Portugal deve encontrar forma de produzir vacinas da gripe para o inverno

© Orlando Almeida / Global Imagens

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública diz que Portugal deve encontrar uma forma de produzir as vacinas da gripe para o próximo inverno. O alerta foi deixado no final da reunião do Fórum Médico de Saúde Pública com o Presidente da República que reuniu Marcelo Rebelo de Sousa com sindicatos e Ordem dos Médicos.

Ricardo Mexia, o representante dos médicos de saúde pública, está muito preocupado com a vacina para a gripe: "Era importante que nós acautelássemos ou a capacidade de a adquirir no mercado internacional - que, como todos sabemos vai ser particularmente competitivo - ou então, prevendo que haja aqui um solidariedade global no que diz respeito à produção de vacinas. aferir qual é a nossa capacidade de o fazer entre portas, em produção nacional."

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública fala ainda de uma enorme escassez de meios. Faltam por exemplo telemóveis e computadores, ferramentas fundamentais nos inquéritos epidemiológicos à Covid-19.

"A falta de alocação de recursos, sejam eles humanos seja outro tipo de equipamento, é gritante e isso não mudou apesar da situação em que vivemos", remata.