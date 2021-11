Portugal doa 200 mil doses de vacina AstraZeneca a Angola

Portugal já cedeu um total de 920.000 vacinas a Angola, até ao momento © Antonio Dasiparu/EPA

O Governo português entrega esta sexta-feira um novo lote de 200 mil doses de vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19 a Angola, perfazendo o total de 920.000 vacinas disponibilizadas ao país africano desde julho passado.

De acordo com uma nota de imprensa da embaixada de Portugal, o lote de vacinas chega esta sexta-feira a Luanda, acompanhadas do material necessário para viabilizar a sua administração.

O embaixador de Portugal em Angola, Pedro Pessoa e Costa, fará a entrega da doação, enquadrada na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia COVID-19 entre Portugal e os países africanos lusófonos e Timor-Leste, ao Secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

"Portugal assumiu o compromisso político de disponibilizar aos PALOP [Países Africanos de Língua Portuguesa] e Timor-Leste pelo menos 5% das vacinas contra a COVID-19 adquiridas por Portugal, compromisso este que foi reforçado por Portugal durante a Cimeira da CPLP que teve lugar em julho passado, em Luanda", refere a nota.

O documento salienta ainda que a operacionalização desta ação é resultado do esforço conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, designadamente através do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e da Embaixada de Portugal em Luanda, e do Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED).

Angola registou até quinta-feira, um total de 65.105 casos confirmados, 1.732 óbitos e 63.178 recuperados.

