Portugal é dos países da OCDE com maior aumento dos pedidos de asilo

© Giovanni Isolino/AFP

Por Rui Silva 19 Outubro, 2020 • 08:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os pedidos de asilo em Portugal aumentaram 39,9% em 2019, revela o relatório anual da OCDE sobre migrações, hoje apresentado. Portugal foi dos países com maior crescimento de pedidos de asilo, sendo apenas suplantado pelo México e pela Espanha, onde os pedidos mais do que duplicaram devido às crises na Venezuela, Colômbia e Honduras.



Ao todo, no ano passado, Portugal recebeu 1735 pedidos de asilo, contra os 1240 pedidos entrados em 2018. Os países com maior número de pedidos foram Angola (306), Gâmbia (175) e Guiné-Bissau (155). A Gâmbia foi o país com maior aumento de pedidos feitos a Portugal nos últimos anos - em 2018 foram apenas 20.



Dos 37 países da OCDE, Portugal foi o terceiro com maior aumento de pedidos de nacionalidade em percentagem da população estrangeira. Ou seja, por cada 100 estrangeiros, 5,4 pediram a nacionalidade portuguesa. Mais pedidos, só no Canadá e na Suécia. Em termos absolutos, os pedidos de nacionalidade portuguesa aumentaram 18%, adianta o relatório.



Neste documento, de 384 páginas, Portugal é destacado também por ter sido um dos países onde mais cresceu o número de estudantes internacionais, com uma subida de 27%.



De acordo com a OCDE, em 2018, Portugal tinha apenas 1% de imigrantes humanitários. Os outros eram cidadãos em contexto de livre circulação, de mudança profissional ou familiar. Brasil, Itália e França são os países de onde vieram mais imigrantes em 2018.



Portugal é apontado como bom exemplo nalgumas políticas de migração. O relatório o facto de o país ter aderido ao plano da ONU para distribuição de refugiados e de ter sido dos primeiros países do mundo a aprovar o plano interno para aplicar o Pacto Global das Migrações. O envolvimento dos municípios na integração de migrantes e o apoio em questões de ensino e língua são outras das áreas destacadas pela OCDE.



No entanto, pela negativa, Portugal é referido um dos países com maiores desigualdades no emprego por género. Ou seja, onde as mulheres imigrantes têm maior probabilidade de estarem desempregadas face os homens imigrantes e às mulheres nativas.