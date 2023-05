Portugal e Espanha com mais de 1600 exemplares de lince-ibérico

Portugal conta com 261 linces-ibéricos © Fernando Fontes/Global Imagens (arquivo)

O censo sobre o lince-ibérico feito no ano passado indica a existência de mais de 1600 exemplares na Península Ibérica, a grande maioria (84,3%) em Espanha, tendo Portugal 261 indivíduos (15,7%).

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira os 1407 linces em Espanha e os 261 em Portugal estão distribuídos por 15 núcleos populacionais, um deles em Portugal.

O núcleo em Portugal fica na zona do Vale do Guadiana e é dividido em três subnúcleos, Mértola e Serpa (Alentejo) e Alcoutim (Algave).

Segundo o censo, feito pelas autoridades ambientais dos dois países e com a colaboração de organizações não governamentais, Portugal possui atualmente 49 fêmeas reprodutoras na natureza, que geraram 86 crias durante o ano passado. Dos 261 linces, 175 são indivíduos adultos ou subadultos.

Em Espanha há seis núcleos na Andaluzia, quatro em Castela La Mancha e outros quatro na Estremadura.

A Andaluzia (627 indivíduos, 37,6% do total de linces), Castela La Mancha (585, 35,0%) e a Estremadura (195, 11,7%) são as comunidades autónomas espanholas com presença estável da espécie, indica-se num comunicado divulgado esta sexta-feira pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O ICNF recorda que desde o início deste século foram feitas ações de conservação do lince-ibérico, graças às quais a população atingia em 2020 os mil exemplares.