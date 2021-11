Portugal é o país da UE com a maior disparidade educativa entre gerações

Um quarto dos trabalhadores tem qualificações a mais para o emprego que tem © Igor Martins/Global Imagens

Entre os trabalhadores mais jovens, entre os 25 e os 34 anos, 75% completaram o ensino secundário. Já nas gerações mais velhas, esta taxa é de 46,5%. O que significa que, entre os trabalhadores mais experientes, Portugal tem o nível de educação formal mais baixo da União Europeia.

Dados publicados no "Guia para adultos: como aprender ao Longo da Vida", que é editado esta terça-feira pela Fundação José Neves e a que o jornal Público teve acesso.

De acordo com este estudo, a aposta no ensino nas últimas três décadas está a ter resultados, mas ainda não foi capaz de ajudar mais de metade dos empresários e trabalhadores portugueses mais experientes, já que estes nem o ensino secundário completaram. Uma tendência contrária à seguida pelos mais recentes Estados-membros da União Europeia.

Quanto à chamada formação ao longo da vida, na faixa etária entre os 25 e os 34 anos, só 10% fizeram algum tipo de formação no ano passado, valor que se tem mantido estável na última década. As razões apontadas são a falta de tempo, custos financeiros e motivos familiares.

Perante estes dados, o "Guia para adultos" conclui que cerca de metade da população ativa tem baixos níveis de escolaridade num país em que um quarto dos trabalhadores tem qualificações a mais para o emprego que tem e em que apenas um terço das empresas tem patrões com formação superior. A Fundação José Neves sublinha que existe uma clivagem acentuada que se divide entre uma faixa etária jovem com escolaridade mais longa mas com dificuldade em entrar ou manter-se no mercado de trabalho e uma faixa etária mais velha, mais experiente mas menos qualificada.

O "Guia para adultos: como aprender ao Longo da Vida" defende que é preciso estimular a oferta educativa ao longo da vida, como medidas como formação de curta duração e com mais apoio à formação por parte das empresas.