Portugal é o país da UE com mais casos da variante Delta, recuo em Lisboa e outros destaques TSF

Portugal é o país da União Europeia com maior proporção de casos de Covid-19 associados à variante Delta © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por TSF 23 Junho, 2021 • 20:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal é o país da União Europeia com maior proporção de casos de Covid-19 associados à variante Delta.

A conclusão é do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) num documento em que avisa que qualquer relaxamento das medidas de prevenção e controlo da pandemia nos meses de verão, na Europa, pode levar a um aumento rápido dos casos de Covid-19 em todas as faixas etárias.

Perante a situação da pandemia no concelho de Lisboa, Fernando Medina antecipa mais restrições, sobretudo para os horários dos restaurantes.

No Norte, a Administração Regional de Saúde (ARS-Norte) desaconselhou, esta quarta-feira e "com efeitos imediatos", a realização de eventos que provoquem aglomerados de pessoas na região.

De mochila às costas, bilhetes na mão, sentidos apurados e gravador preparado, a TSF fez o percurso Lisboa (Alcântara Terra), Caldas da Rainha e Coimbra B para lhe falarmos da eletrificação bipolar da linha do Oeste e do mistério dos comboios que desaparecem.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, revelou que está a ser feito um esforço para localizar as crianças nascidas durante a pandemia que estão por registar. Na última semana, a TSF noticiou que há dezenas de bebés não registados e que são, sobretudo, filhos de imigrantes.