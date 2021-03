Portugal é um dos países da Europa com mais casos anuais de doentes a iniciar hemodiálise

Hemodiálise © Leonel de Castro

Portugal é um dos países da Europa com mais casos anuais de doentes a fazer hemodiálise. A Sociedade Portuguesa de Nefrologia defende que este problema tem de ser resolvido, e, no Dia Mundial do Rim, que se assinala esta quinta-feira, a médica Ana Galvão destaca, em declarações à TSF, a importância do diagnóstico precoce para combater as doenças renais.

"A doença renal é uma doença silenciosa, e, portanto, é necessário continuar sempre a alertar doentes com hipertensão arterial, doentes com diabetes, com obesidade e sedentarismo", alerta a médica.

Ana Galvão deixa um alerta. 00:00 00:00

Ana Galvão lembra que falta "quebrar alguns hábitos de vida que ainda estão enraizados na nossa população", e realça os benefícios do diagnóstico atempado: "o diagnóstico precoce vai permitir atrasar a progressão da doença renal" e diminuir a incidência de pacientes a iniciar diálise.

A médica avisa que as doenças renais são silenciosas e que nada têm que ver com a frase habitual: "Doem-me os rins!"

"Normalmente essas dores nos rins são dores lombares associadas a dores musculares e não propriamente do rim. Há pessoas que estão a iniciar diálise e que dizem que se estão a sentir bem, que não têm qualquer tipo de sintoma." São, por isso, as análises que denunciam o problema.

Fazer análises pelo menos uma vez por ano. É o que recomenda esta médica da Sociedade Portuguesa de Nefrologia.

Ouça o balanço de Ana Galvão. 00:00 00:00

Ana Galvão garante que, durante a pandemia, os hospitais nunca deixaram de tratar os doentes renais, e que alguns já foram vacinados contra a Covid-19. "Em termos de acompanhamento dos doentes renais, a nível hospitalar pelo menos tem sido feito, à distância ou presencialmente. Os tratamentos dos doentes renais crónicos com hemodiálise e diálise peritoneal e transplantados renais continuaram a ser acompanhados."

Os doentes em hemodiálise e diálise peritoneal já foram vacinados.