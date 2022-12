Portugal sob aviso amarelo, Costa anuncia apoio a "famílias vulneráveis" e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

A chuva continua a afetar o país nesta quarta-feira e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou todos os distritos de Portugal continental em aviso amarelo. A ministra da Presidência e o ministro das Infraestruturas garantem que o Governo está empenhado na resposta às cheias. Acompanhe a situação ao minuto na TSF.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira que o Conselho de Ministros vai aprovar uma "prestação extraordinária" de 240 euros para apoiar as "famílias mais vulneráveis" e responder aos efeitos da inflação.

Durante a manhã, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, participou no Fórum TSF, onde admitiu que se preveem problemas nas urgências no período do Natal e do Ano Novo. Ainda assim, promete que a informação sobre os condicionamentos estarão acessíveis ao público.

O Instituto de Saúde Pública do Porto realizou um estudo com um universo de 4500 jovens e concluiu que 60% das crianças sofrem violência física.

Ainda na temática juvenil, os adolescentes estão mais infelizes, gostam menos da escola e quase metade utiliza a internet para fugir de sentimentos negativos. Estas são conclusões do estudo "Health Behaviour in School", em coordenação com a OMS. O representante dos diretores escolares reconhece que há aulas pouco atrativas.

Na temática sexual, os jovens iniciam a vida ativa mais tarde, mas utilizam menos métodos contracetivos. Os rapazes têm a primeira relação sexual mais cedo e somam mais parceiros do que as raparigas.

No leste da Europa, a Rússia voltou a atacar Kiev, atingindo um edifício público e quatro prédios residenciais e as forças ucranianas conseguiram abater 13 drones. Na Ucrânia, as minas e artefactos explosivos não detonados ocupam 174.000 quilómetros quadrados. As forças ucranianas vão receber mísseis Patriot dos EUA. O anúncio deve ser feito até ao final da semana.