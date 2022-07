Portugal em "quadro normal de verão", mantém-se sem situação de alerta nem de contingência

Patrícia Gaspar © John Thys/AFP

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, referiu esta terça-feira que Portugal está a entrar "num quadro normal de verão" no que respeita a temperaturas e vento, pelo que não vai ser declarada situação de contingência nem de alerta devido ao perigo de incêndio.

"Tudo indica e tudo aponta para que estejamos, já a partir de hoje e com especial incidência para os próximos dias, num quadro normal de verão. Estamos a falar obviamente de dias ainda com algum calor, porque é verão, e com algum vento", explicou Patrícia Gaspar em conferência de imprensa.

Assim, e porque a previsão para os próximos dias "não configura situação de exceção", a Proteção Civil decidiu que "não vai haver nenhuma ativação de qualquer declaração, nem de contingência, nem de alerta, no âmbito da Lei de Bases".

Apesar desta posição, Patrícia Gaspar recusou que se esteja a "baixar a guarda ou a desvalorizar a situação" e sublinhou que "grande parte do país está em seca extrema", pelo que se mantém a necessidade de cuidados redobrados.

Num apelo a "todos os portugueses", a governante apelou também a que se adequem "os comportamentos aos espaços rurais e aos espaços florestas", em especial no que respeita ao uso do fogo e de maquinaria.

Para dar resposta a qualquer eventualidade, a Proteção Civil vai manter "todo o dispositivo no terreno" e a articulação diária com o governo.

Sobre o combate aos incêndios, a governante destacou um indicador "muito positivo", com um número diário de ocorrências "abaixo das cem" nos últimos dias.

Com o mês de agosto a aproximar-se a passos largos, e com a previsão de uma "maior pressão" sobre os espaços rurais e florestais - a que se junta a visita de muitos emigrantes - a Proteção Civil vai reforçar nos aeroportos e fronteiras terrestres, entre 28 e 31 de julho, as campanhas de sensibilização para comportamentos responsáveis.

Quatro distritos em alerta laranja

O comandante nacional da Proteção Civil adiantou que, perante os dados disponíveis, foi decidido colocar os distritos de Faro e Beja em alerta laranja (o segundo mais grave), juntando-os a Santarém e Setúbal.

Os reforços operacionais vão manter-se nestes distritos, bem como no interior Norte e Centro do país.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo e Aveiro vão passar a alerta azul (o segundo menos grave), mantendo-se os restantes no nível amarelo.

Esta segunda-feira foram registadas 81 ocorrências.