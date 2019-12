Portugal entra em 2020 com temperaturas "acima do habitual para a época"

Passagem de ano no Porto © Rui Oliveira/Global Imagens

Se vai celebrar a passagem de ano na rua, pode deixar o guarda-chuva em casa. Não há precipitação prevista para os últimos dias de 2019 em Portugal continental e as temperaturas serão amenas.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão rondar os 13°C em Lisboa e Porto, 7°C em Vila Real e 15°C em Beja até dia 1 de janeiro. Já as mínimas vão variar entre -2 e 4°C nas regiões do interior Norte e Centro, entre 8 e 10°C no Algarve e entre 4 e 7°C no resto do país.

São temperaturas "acima do habitual para esta época do ano", diz à TSF o meteorologista Ricardo Tavares

Durante estes dias pode ser registado nevoeiro, mas a chuva só regressa em 2020, a partir do dia 2.

Calor na Madeira...

A Madeira está esta segunda-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente e a temperatura máxima e vai continuar acima dos valores médios para esta altura do ano.

Esta segunda-feira as máximas deverão variar entre 26°C no Funchal e 22°C no Porto Santo, e as mínimas entre 18 e 16°C, respetivamente. A partir de dia 31 espera-se uma pequena descida dos valores da temperatura.

O estado do tempo atípico para esta época do ano tem origem num anticiclone localizado no interior do continente Europeu, que se estende em crista até ao Arquipélago da Madeira, bem como por uma depressão com expressão em altitude, que irá passar a norte da Península Ibérica em deslocamento para leste.

...frio nos Açores

Por outro lado, nos Açores é esperada a passagem de uma superfície frontal fria que vai trazer chuva a todas as ilhas do arquipélago.

Dia 31 de dezembro, nas ilhas Flores e Corvo prevê-se muita nebulosidade e períodos de chuva, com o vento a soprar com rajadas até 100 km/h e no primeiro dia do ano todas as ilhas vão ser afetadas por chuva e vento frio com rajadas da ordem dos 80 km/h.

Nestes dias, as temperaturas irão variar entre 12 e 15 ºC de temperatura mínima, devendo as máximas situar-se entre 17 e 19 º C.