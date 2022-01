Portugal entre os quatro da UE com menos mortes diárias devido à Covid-19

Portugal está com uma média de 2390 novos casos diários por milhão de habitantes a sete dias © Rui Oliveira/Global Imagens

Portugal é um dos quatro países da União Europeia com menos mortes diárias por milhão de habitantes atribuídas à Covid-19 na última semana, descendo de sexto para sétimo estado-membro com mais novos casos diários de contágio por SARS-CoV-2.

Segundo o 'site' estatístico Our World in Data, Portugal teve uma média diária de 1,52 mortes por milhão de habitantes atribuídas à Covid-19, a mesma média da Áustria, enquanto a Suécia teve uma média de 0,94 neste indicador e a Irlanda de 1,15.

No lado oposto, a Bulgária apresenta a maior média de novas mortes por milhão de habitantes na última semana (10,96), seguida da Croácia (9,41), Hungria (8,81) e Polónia (8,13).

A nível mundial, e considerando só os países com mais de um milhão de habitantes, Trindade e Tobago está no topo da lista neste indicador, com 15,47 novas mortes diárias, seguida da Bulgária, Geórgia (10,12), Croácia, Hungria e Polónia.

A média europeia de mortes diárias atribuídas à Covid-19 está em 3,56 (desceu de 3,81 na segunda-feira passada), enquanto a mundial se situa em 0,8.

Quanto à média de novos casos diários por milhão de habitantes na última semana, Chipre está no primeiro lugar deste indicador, com 5050 casos, seguido da Irlanda (4770), França (3950), Grécia (3430) e Dinamarca (3400). Estes países são também os que apresentam maior média diária de novos casos a sete dias entre as nações e territórios com mais de um milhão de habitantes.

Chipre é também o país da UE com maior média de testes diários por milhar de habitantes (126,66), enquanto Portugal é o quinto Estado-membro neste indicador, com uma média diária de 22,39 testes por mil habitantes.

Portugal está com uma média de 2390 novos casos diários por milhão de habitantes a sete dias, superior à de 2030 que se verificava na semana passada.

Na União Europeia, esta média situa-se em 1830 novos casos diários (subiu de 1170 na segunda-feira passada), enquanto no mundo está em 307, também superior aos 184 da semana passada.

Os cinco Estados-membros com menos novos casos diários por milhão de habitantes a sete dias são a Roménia (248), a Polónia (324), a Hungria (393), a Eslováquia (586) e a Alemanha (587).

A Covid-19 provocou 5.478.486 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.113 pessoas e foram contabilizados 1.639.846 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

