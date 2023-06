Portugal, Espanha, Itália e Eslováquia colocam realidade virtual ao serviço do Erasmus+

Livraria Lello © José Carmo/Global Imagens (arquivo)

A partir desta terça-feira, está disponível uma plataforma digital que além de permitir a visita a quatro espaços europeus de interesse cultural, permite aos jovens interagirem e exercitarem as suas aptidões educacionais e sócio emocionais.

Chama-se Virtual Reality for Youth skills , Realidade Virtual para a Formação dos Jovens. A iniciativa para a criação deste projeto partiu de Portugal, Espanha , Itália e Eslováquia no âmbito do programa europeu de educação , o Erasmus+.

Luís Lopes, o presidente da Ordem do Mérito das Índias Orientais de Portugal, um dos parceiros nacionais, revela que na plataforma se entra sempre pela "Livraria Lello e partir dela inicia-se a visita ao local às suas obras, avançando-se depois na visita virtual europeia. Em Espanha fica-se a conhecer o Museu Goya e as suas obras, em Itália vamos até à vila de Giuseppe Volpedo e na Eslováquia visitamos o Museu e Castelo de Stara Lubovn".

A plataforma virtual tem por base o conceito do método De Rose que vai para além da questão do bem-estar físico. Ao nível da educação, o De Rose usa técnicas pedagógicas para levar o conhecimento aos jovens. Nos moldes do século XXI apostando na educação, mas com uma componente lúdica.

O presidente da Ordem do Mérito das Índias Orientais de Portugal, Luís Lopes, diz que a visita "é feita em 3D num formato de 360º e vão visitando as sobras. Nessa visita conhecem os espaços, as obras, as pinturas, os artistas e as suas mensagens. Mediante essas mensagens, eles terão de desempenhar tarefas, desafios, responsabilidades de modo a aumentar a sua competência nos estudos, na sua relação com o mundo de modo a, como é próprio dos jovens, poderem quebrar paradigmas de forma construtiva porque essa é , como se costuma dizer , a praia deles".

Luís Lopes diz que "este projeto criado no âmbito do programa Erasmus + revoluciona a forma como os jovens podem aproveitar o poder da arte para desenvolver habilidades interpessoais para o especulo XXI, enquanto redefinimos como interagimos com os espaços virtuais".

Para aceder à plataforma Virtual Reality for Youth Skills basta entrar no site virtualfys.com