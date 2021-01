Portugal está à frente do Reino Unido em casos por milhão de habitante. Só é ultrapassado pela Irlanda

Marginal de Vila Nova de Gaia © Rui Oliveira/Global Imagens

Portugal, Reino Unido e Irlanda estão há vários dias numa escalada drástica de novos casos de Covid-19, mas agora o Reino Unido já aparece em terceiro lugar em contexto europeu. Já Portugal só é ultrapassado pela Irlanda na contagem de casos diários por milhão de habitantes.

Na sexta-feira, Portugal contabilizava 867 novos casos por milhão de habitante, mais do que os 752 do Reino Unido e um número um pouco menor do que os 882 da Irlanda.

No Reino Unido, a nova variante do coronavírus é responsável por 60% das novas infeções em Londres, de acordo com as autoridades de saúde britânicas. Boris Johnson estimou mesmo que 2% da população inglesa (mais de um milhão de pessoas) estaria infetada com o coronavírus.

Em Portugal, neste sábado foram revelados novos máximos de contágios diários (10.947) e de óbitos (166) devido ao SARS-CoV-2. Na sexta-feira, Portugal bateu mesmo o número de óbitos por milhão de habitantes contabilizado nos Estados Unidos da América.

De acordo com o jornal The Guardian, o Governo britânico anunciou o terceiro maior número de mortes diárias no sábado, mas as novas infeções baixaram para o valor mais baixo de 2021. Questionado sobre a possibilidade de mobilizar hotéis apenas para a quarentena dos que chegam ao país, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros respondeu que todas as medidas estão em cima da mesa. A Irlanda enfrenta de momento o confinamento mais longo até agora, e as autoridades sanitárias ponderam reabrir as escolas e o setor da construção apenas em março, adianta ainda o jornal The Guardian.

