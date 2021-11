Portugal a 15 ou 30 dias de voltar a cruzar as linhas vermelhas

© Global Imagens (arquivo)

Por Rui Tukayana 12 Novembro, 2021 • 20:29

No mais recente relatório, a Direcção-Geral de Saúde revela que, nos últimos 14 dias, o número de novos casos por 100.000 habitantes foi de 138 e que a expectativa é que o número continue a crescer.

Com o R(t) num valor superior a 1 em todas as regiões (1,15) a nível nacional, o que os especialistas preveem é que a linha vermelha dos "240 casos em 14 dias por 100.000 habitantes possa ser ultrapassada em 15 a 30 dias".

O relatório sublinha ainda que, quanto às camas dedicadas aos cuidados intensivos, a ocupação é agora de 25% face ao que está estabelecido como o valor crítico de 255 camas ocupadas.

Em conclusão o documento afirma que "a atividade epidémica de SARS-CoV-2" está com "intensidade moderada, com tendência crescente a nível nacional". No entanto, o agravamento da situação epidemiológica na Europa e o aumento da intensidade epidémica em Portugal" poderá vir a "condicionar um aumento do nível de alerta do sistema de saúde" em dezembro.