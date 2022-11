Portugal está entre os 15 países com melhor desempenho climático

© Orlando Almeida (arquivo Global Imagens)

Portugal é o 14.º país com melhor desempenho climático, tendo subido duas posições no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, que avalia 59 países de acordo com quatro categorias: emissões de gases com efeito de estufa (40% de peso na classificação final), energia renovável, uso de energia e política climática.

Em declarações à TSF, Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero, uma das entidades que participou na elaboração deste índice, reconhece que Portugal tem vindo a evoluir favoravelmente, mas alerta que ainda há muito trabalho a fazer.

"A razão para esta subida e para esta posição é porque Portugal tem efetivamente vindo a descer as suas emissões e a aumentar a fração de energia a partir de fontes renováveis. E, além disso, temos que reconhecer que há uma boa política climática, nomeadamente a saída do uso de carvão para a produção de eletricidade a mais renováveis", aponta.

Por outro lado, faltam leis que permitam a substituição dos combustíveis fósseis até 2030, considera o presidente da Zero.

"Portugal a tem ainda possibilidades de melhorar significativamente em setores como os transportes - que são agora líder, com 28%, das emissões do nosso país (sobretudo o automóvel) -, a agricultura que não é sustentável e também os incêndios."

Francisco Ferreira sublinha que há uma grande expectativa relativamente ao Brasil, que vai contar com a presença do novo Presidente Lula da Silva na COP27, mas que se encontra numa das últimas posições, assim como a China e os Estados Unidos.

Os melhores desempenhos a nível de clima registam-se na Dinamarca e Suécia, mas não existem países nos três primeiros lugares do ranking, uma vez que nenhum país está completamente alinhado com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 1,5° C, definido no Acordo de Paris de 2015.

No Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, divulgado esta segunda-feira, os países são agrupados segundo um sistema de cores: a verde estão os países classificados como tendo um alto desempenho climático, depois a amarelo os países com um desempenho médio, a laranja um desempenho baixo e a vermelho um desempenho muito baixo.

Portugal surge no grupo dos países a verde, depois de países como Marrocos, Índia ou Estónia, com uma grande subida, ou a Noruega e Reino Unido, que desceram quatro lugares em relação ao anterior índice. A Finlândia, a Alemanha, o Luxemburgo e Malta surgem depois de Portugal e fecham a lista verde.

A amarelo está a União Europeia como um bloco, o Egito, que organiza a COP27, Espanha, com uma subida de 11 lugares, Indonésia, Itália, França (que desceu 11 posições) ou Nova Zelândia, entre outros.

E na lista laranja, também entre outros, a Irlanda, o Brasil, a Bélgica, a África do Sul, a Turquia e a Argentina.

Com a pior performance, no vermelho, estão 14 países, a começar pelo Japão e com o Irão em último lugar da lista, da qual fazem parte os maiores emissores de gases com efeito de estufa do mundo, a China e os Estados Unidos, além de outros como a Federação Russa, a Austrália, o Canadá ou a Arábia Saudita.