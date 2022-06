"Portugal está muito bem colocado" nos oceanos e muitos países querem seguir o exemplo

José Maria Costa © Ivan Del Val/Global Imagens

O secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, diz que Portugal tem sabido potenciar uma economia do mar sustentável, baseada no conhecimento.

"Diria que Portugal está muito bem colocado", afirma José Maria Costa, em declarações à TSF. "Não é por acaso que temos sido contactado por muitos países para partilhar com eles experiências de inovação e do trabalho desenvolvido".

Em antecipação da Conferência de Aniversário do Jornal de Notícias "Mar, porta para o futuro", o secretário de Estado defende que os oceanos vão ser "o território do futuro".

"É aqui, onde estão as reservas marinhas, que queremos ter o nosso espaço de soberania, com a extensão da plataforma continental oceânica. Com a preservação, para as gerações futuras, do património que lá está", aponta.

Para tal, é preciso continuar a apostar em medidas de preservação ambientais. "Temos que conjugar os desenvolvimentos tecnológicos, das energias renováveis oceânicas, as eólicas e as ondas, com a produção de hidrogénio verde, com o grande shipping, a transformação dos sistemas de fuel para sistemas mais amigos do ambiente."

José Maria Costa sublinha ainda a importância do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para consolidar novos investimentos, como o "centro de inovação e experimentação dos Açores", e a "construção, por parte da Marinha portuguesa, de um novo navio com novas conceções que permita responder aos desafios da oceanografia, mas também logístico".

"Também a construção de oito hubs azuis para ligar os centros de informação e conhecimento às empresas captando novos investidores e desenvolvendo em parceria com as universidades projetos de inovação, no fundo um espaço de acolhimento das startups."

"Tenho muita esperança de que o mar vai ser um cenário de construção do nosso futuro, com muito conhecimento, muita inovação e muita concertação", conclui José Maria Costa.

A Conferência que assinala os 134 anos do Jornal de Notícias - "Mar, porta para o futuro" decorre esta quinta-feira no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.