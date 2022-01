Portugal estará próximo de atingir o pico de infeções

© José Sena Goulão/Lusa

Por Maria Augusta Casaca 11 Janeiro, 2022 • 15:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"O ritmo a que os casos aumentam diariamente está a diminuir", garante o matemático Carlos Antunes. Por isso, o investigador da faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa acredita que em Portugal estamos perto de atingir o pico de infeções, nesta vaga com predominância da variante Ómicron.

"O índice de transmissibilidade do Rt está numa tendência descendente, a aproximar-se de um ponto zero e existe a probabilidade de atingirmos o pico nesta ou na próxima semana", explica.

As previsões do matemático Carlos Antunes, em declarações à TSF. 00:00 00:00

Carlos Antunes, que tem acompanhado a evolução da pandemia desde o início, ressalva que o número de infeções que entram no sistema de saúde é muito menor do que as que existem efetivamente na comunidade.

"O número de infeções é 1,8 ou duas vezes superior aquele que nós diagnosticamos e notificamos contudo, em número de casos diagnosticados pelo sistema é muito pouco provável que possamos ultrapassar os 40 mil casos", avança.

O matemático acredita que não chegaremos aos 70 ou 100 mil casos diários de infeções que se chegou a temer. "Ainda estamos numa fase de crescimento, mas aquelas projeções e cenários de números muito elevados são muito pouco prováveis que venham a ocorrer.", afirma.